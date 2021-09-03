الاتحاد الوطني الكوردستاني يعزي بوفاة المرجع الحكيم

وقالت طالباني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بمزيدٍ من الرضا والتسليم لقضاءِ الله وقدره بلغنا نبأُ رحيل فضيلة العالم المرجع الديني الكبير اية الله العظمى سماحة السيد محمد سعيد الطباطبائيّ الحكيم (طاب ثراه)".ضافت ان "السيد الحكيم الذي مثّل ركنًا وثيقًا من أركانِ الحوزة العلميّة، فقد قضى الراحل حياته ناشرًا الرسالة المحمّدية، ومدافعًا عن القيم السماويّة، وكان أنموذجًا في السلم والتسامح الإنسانيّ، رَغم ما أُلحِقَ بهِ من الظلم والاضطهاد وقتَ النظام البائد، وإنّ فقْدَه لخسارة جسيمة وأليمة لكل المُسلمين".

ختمت طالباني "ارحم الله السيد الحكيم، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه ومقلديه وسائر محبيه".

