مصافي الوسط بطلاً لدوري الكرة الشاطئية

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فريقُ مصافي الوسط نجح في التتويج بلقب دوري الكرة الشاطئية للموسم 2020/2021، وذلك بعد فوزه على منافسه فريق مصافي الجنوب بركلات الترجيح (6 - 5)، حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3 - 3)".واضاف ان "المباراة جرت عصر اليوم الجمعة في ملعب الاتحاد داخل مجمع وزارة الشباب والرياضة بحضور رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان والامين العام محمد فرحان، وأعضاء لجنة الصالات والشاطئية".

واشار الاتحاد الى انه "بعد نهاية المباراة سلّم رئيس التطبيعية، إياد بنيان، كأس البطولة الى فريق مصافي الوسط، كما وزّعت الأوسمة الذهبية بين الفريق الفائز، والفضية بين لاعبي مصافي الجنوب".

