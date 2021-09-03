المدرسي يعزي بوفاة المرجع الحكيم

وقال المرجع في بيان ورد لـ الخليج 365، : "تلقيّنا بصدمةٍ كبيرة وبالغ الحزن، نبأ رحيل آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم، بعد عمرٍ مباركٍ مليءٍ بالعطاء الفقهي وتحمّلٍ للأذى والسجن في سبيل الله سبحانه، وقيادة الأمة في ظروفٍ صعبة، مع سائر اخوته من المراجع الكرام".واضاف: "نحن إذ نعزّي إمامنا الحجة بن الحسن عجّل الله فرجه، بهذا المصاب الجلل، والمراجع الكرام والحوزات العلمية وسائر المؤمنين الموالين في العالم، نؤكد بأنّ المرجعية كانت ولا تزال سدّاً منيعاً أمام الهجمات الفكرية الضالّة، كما أنها كانت أكبر مدافعٍ عن حقوق الناس وعن قيَم الوحي".

ووتابع المرجع المدرسي: "برحيل هذا المرجع الكبير، والذي تسبب بثلمةٍ في الإسلام لا يسدّها شيء، ندعو المؤمنين إلى المزيد من الإلتفاف حول المراجع الكرام وإطاعتهم، في سبيل مواجهة التحديات في البلاد الإسلامية، ونسأل الله سبحانه أن يتغمد الفقيد الفقيه برحمته الواسعة، ويلهم الأمة الإسلامية ولا سيّما ذويه، الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

