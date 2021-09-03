طالبان تعلن سيطرتها على جميع انحاء افغانستان

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر من "طالبان" أن الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان."

وكانت الحركة قد أعلنت عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.



وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفي وردك على حسابه في "تويتر" أنه "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل ، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير".