الاتحادية تقبض على تجار مخدرات واسلحة غير مرخصة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات دقيقة ، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين يتاجران ببيع الأسلحة والمواد المخدره في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد".واضافت انه "تم القبض على المتهمين بالجرم المشهود إثر ضبط أسلحة من نوع غدارة ٩ملم ومسدس نوع HS ومسدس صوتي ٩ ملم وبندقية كلاشنكوف اخمص خشبي وبندقية برنو وبندقية صيد كسرية بالإضافة إلى مخازن أسلحة متنوعة وكميات من العتاد الخفيف كما عثر بحوزة المتهمين الذين كانا يستقلان عجلة على مواد مخدرة من بينها مادة الكريستال وأدوات تعاطي".

واشارت القيادة الى انه "تم إحالة المتهمين اصوليا مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما ".

