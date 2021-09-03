جلسة استماع في برلمان فرنسا بشأن أفغانستان منتصف سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصادر برلمانية، الجمعة، أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستستمع في منتصف سبتمبر/أيلول إلى إفادات كبار المسؤولين بشأن أوضاع أفغانستان.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يدلي وزير الخارجية جان إيف لودريان، ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي، والسفير الفرنسي في أفغانستان دافيد مارتينون بإفادة حول الأوضاع في هذا البلد.

على عكس نظرائهم الألمان والبريطانيين، حُرم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيون حتى الآن من عقد مناقشة برلمانية حول الوضع في أفغانستان وظروف الانسحاب الغربي بعد سيطرة طالبان على كابول، بعد 20 عاما من التدخل العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وسيستمع نواب لجنة الشؤون الخارجية إلى جان إيف لودريان، فيما سيستمع أعضاء لجنة الدفاع إلى فلورنس بارلي في 14 أيلول/سبتمبر.

وستستمع اللجنتان معا غداة ذلك إلى السفير الفرنسي في أفغانستان مارتينون في جلسة مغلقة.

وقد تم الاستماع إلى لودريان وبارلي في 25 أغسطس/آب من قبل مكاتب لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

كما طالب رئيسة كتلة حزب "الجمهوريين" اليميني المعارض داميان أباد بتنظيم "مناقشة حول الهجرة".

وقد تعرضت السلطة التنفيذية لانتقادات من اليسار أيضا بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي وعد فيها بـ"الاستباق" و"الاحتماء من تدفقات الهجرة غير النظامية الكبيرة" في وقت يحاول العديد من الأفغان مغادرة بلادهم.

وتدخلت فرنسا الى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان، وكانت حاضرة فيها بين عامي 2001 و2014، وبلغ عدد عسكرييها نحو 4 آلاف في ذروته، وتكبدت 89 قتيلا و700 جريح.