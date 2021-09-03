حفتر: يجب المشاركة في انتخابات ديسمبر بقوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، على ضرورة المشاركة في انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبلة.

وقال حفتر خلال كلمة وجهها لليبيين، خلال تفقده مدينة المرج، يجب المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات القادمة، والتوجه وبقوة نحو صناديق الاقتراع يوم الـ 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وطالب حفتر الليبيين، في الكلمة التي بثتها القيادة العامة، الجمعة، بالمشاركة بإيجابية واختيار ذوي القدرة والكفاءة، والاستفادة من التجارب السابقة، مؤكدا أنه لا تنازل عن الحرية، ولا تفريط في السيادة ولا تراجع عن أداء الواجب.

ودعا حفتر الأهالي والأعيان بمدينة المرج للمشاركة في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن المواطن الليبي هو سيد نفسه ومصيره بيده عن طريق التوجه لصناديق الاقتراع.



وقال لن تتوقف مسيرة القوات المسلحة عن تحرير البلاد من الإرهاب، حتى ينعم أهله بالسلام والاستقرار، داعيا الشعب الليبي لبدء مسيرة البناء دون النظر للوراء.

وتابع، أن القوات المسلحة ستظل تناضل لتحقق للشعب حياة كريمة، ولن تتوقف مسيرتها بالوسائل السلمية، وغيرها إذا لزم الأمر حتى تعلو إرادة الليبيين فوق كل إرادة.





وزار حفتر مدينة المرج بمرافقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، وسط استقبال كبير من آهالي المدينة.

وثمّن حفتر دور الأهالي في دعم وإنجاح مسيرة الكرامة، ومساندتهم للقوات المُسلحة طيلة السنوات الماضية في حربها على الإرهاب .





وأجرى القائد العام للجيش الليبي، سلسلة من الجولات لمختلف المناطق والمدن في شرق ليبيا؛ من بينها منطقة برسس، حيث لاقت الزيارة استقبالاً كبيراً من الأهالي، وأعيان ومشايخ المنطقة.