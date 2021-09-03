استطلاع: انهيار "غير مسبوق" في شعبية أردوغان وتحالفه

قال باحث تركي في استطلاعات الرأي، إن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، تشهد "انهيارًا غير مسبوق"، مقابل ارتفاع أسهم المعارضة.

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها إبراهيم أوصلو، الباحث في استطلاعات الرأي العام، وفق ما ذكره، الخميس، الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.



وقال أوصلو إن استطلاع رأي جرى في شهر أغسطس/آب المنصرم كشفت نتائجه عن أقل نسبة أصوات يحصل عليها العدالة والتنمية منذ قدومه لسدة الحكم في العام 2001.

وأضاف قائلا: "الحزب يشهد انهيارًا غير مسبوق في شعبيته، إذ حصل في استطلاع رأي الشهر الماضي على نسبة 33% من المشاركين بالاستطلاع، أما شريكه حزب الحركة القومية، فيحوم حول النسبة المقدرة لدخول البرلمان وهي 10%".

وأوضح أن إجمالي أصوات تحالف "الجمهور" في استطلاع أغسطس يتراوح بين 44 إلى 45%، وأن نسبة حزب الحركة القومية تتراوح بين 9 إلى 10%"

وبيّن أوصلو كذلك أن "أصوات كافة أحزاب المعارضة المنضوية تحت تحالف "الأمة" في ذلك الاستطلاع إذا اتحدت ستصل إلى 55%".