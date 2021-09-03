اتهام "خطير" من المعارضة التركية لنظام أردوغان

يشكك معارضون وأكاديميون أتراك في معدلات النمو التي أعلنها معهد الإحصاء الحكومي مؤخرًا، مؤكدين أنها لا تعكس الحقيقة.

وفي هذا السياق أعرب، علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، وزير الاقتصاد الأسبق، عن رفضه لتلك المعدلات التي قال معهد الإحصاء التركي إنها بلغت 21.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري.



جاء ذلك في تغريدات نشرها باباجان على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"

وقال باباجان إن "تلك المعدلات المعلنة تُظهر أن هناك حفنة صغيرة من الشعب تزداد ثراءً والباقية تزداد فقرًا، فلا يمكن التفاخر بتلك المعدلات".

وتابع قائلا "كما أن تلك المعدلات المعلنة لم تنعكس على سوق العمل، ولم تحد من البطالة والفقر اللذين يمثلان أزمتين أساسيتين في البلاد، إذ انخفض الدخل القومي للعمال".

واستطرد باباجان موضحًا أن "النتائج المتوقعة من معدلات النمو هي ارتقاء الشعب بالكامل، ولكن لا يتمكن التباهي بأن هناك فئة معينة ازدادت ثراءً والأخرى تفتقر أكثر".