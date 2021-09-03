رقم قياسي لعجز التجارة الخارجية لتركيا



كشفت بيانات رسمية أن عجز التجارة الخارجية لتركيا في يوليو/تموز الماضي بلغ 51.3% على أساس سنوي، ليسجل 4.278 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي(حكومي)، نشرها الثلاثاء، على موقعه الإلكتروني.



وقال المعهد إنه "بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا 10.2%، وزادت الواردات 16.8% مقارنة مع يوليو 2020، بنسبة عجز بلغت 51.3%".

وأوضح أن هذا العجز ارتفع من 2.827 مليار في يوليو 2020 إلى 4.278 مليار في الشهر نفسه من العام الجاري، لافتًا أن السبب الرئيس في ذلك هو الزيادة التي شهدتها واردات السلع الوسيطة.

وزادت واردات السلع الوسيطة في يوليو بنسبة 25.7% لتصل إلى 16.1 مليار دولار، وفق المعهد الذي قال إن مشتريات السلع الاستهلاكية من الخارج تراجعت 14.6% لتبلغ 1.84 مليار دولار.