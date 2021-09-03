نساء يتظاهرن أمام القصر الرئاسي في كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي)

شهدت العاصمة الأفغانية كابل احتجاجات نظمتها نساء تعبيرا عن مخاوفهن بشأن حقوقهن في ظل حكم حركة طالبان.

فقد خرجت أفغانيات اليوم الجمعة في مظاهرات احتجاجية أمام القصر الرئاسي في كابول.

وسلطت الأمم المتحدة الضوء على تقارير "موثوقة" تشير إلى ارتكاب طالبان انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما بحق النساء، من خلال فرض قيود على النساء.

وكانت الحركة المتشددة قد فرضت على النساء في فترة حكمها للبلاد من عام 1996 حتى أواخر عام 2001 ارتداء البرقع، كما رفضت طالبان ارتياد الفتيات اللواتي يبلغن من العمر 10 سنوات فما فوق، المدارس.

وأطاحت الولايات المتحدة بحركة طالبان عام 2001، بهدف القضاء على الجماعات الإرهابية التي نفذت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، كما قالت واشنطن .

وسيطرت حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان في الشهر الماضي بعد أن سقطت العاصمة كابل في أيدي الجماعة المسلحة دون قتال، وهو ما جاء استكمالا لسيطرة الحركة على أغلب أراضي البلاد مع بدء الانسحاب الأمريكي الذي اُستكمل بشكل رسمي في نهاية الشهر الماضي.

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