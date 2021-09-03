رئيس وزراء اليابان يفاجئ الجميع بالتنحى بعد عام في السلطة

ابوظبي - سيف اليزيد - أثار رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا مفاجأة، اليوم الجمعة، بإعلانه أنه لن يترشح لرئاسة حزبه في الانتخابات الداخلية المقرر إجراؤها أواخر سبتمبر الجاري.

وصرح سوغا للصحافيين، بعد لقاء مع قادة الحزب "أريد أن أركز على الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، لن أترشح لانتخابات" رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يرأسه حاليا.

وأضاف "أدركت أنني لا أستطيع القيام بالأمرين معا" أي محاربة فيروس كورونا والقيام بحملة لإعادة انتخابه رئيسا للحزب الليبيرالي الديمقراطي وتابع "كان علي أن أختار".

وقال المسؤول الثاني في الحزب توشيهيرو نيكاي، الذي أعلن قرار سوغا في وقت سابق "بصراحة، فوجئت. إنه أمر مؤسف حقا. بذل كل ما بوسعه. لكن، بعد التفكير مليا، اتخذ قراره".

ومن المقرر أن يقود الفائز في الانتخابات الداخلية للحزب المقررة في 29 سبتمبر، الحزب إلى الانتخابات التشريعية المقررة خلال الخريف.

ونظرا إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين قومي) يهيمن إلى حد كبير على الحياة السياسية اليابانية، يكاد يكون مضمونا أن يصبح زعيمه رئيسا للوزراء.

وكان سوغا (72 عاما) يعتبر، حتى الآن، المرشح الأوفر حظا لهذه الانتخابات الداخلية لتعيين المرشح الذي سيقود الحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف.