الحوار الأوروبي مع طالبان هل سيكون اعترافاً بحكمها.. بوريل يوضح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 11 ثانية

أكد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، ان الاتحاد سيتحاور مع طالبان لكن بشروط صارمة، مضيفا أن هذا لا يعني الاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستشكلها الحركة.

وتابع بوريل خلال مؤتمر صحافي اليوم بعد اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين “من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة، وإنما سيكون حوارا عمليا”.

كما أضاف أن هذا الحوار سيزيد وفقا لسلوك الحكومة، مع مراقبة عدم تحول أفغانستان إلى “قاعدة لتصدير الإرهاب لبقية البلدان”، واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام.

إلى ذلك، أشار إلى أن الاتحاد سيفتح بعثة مشتركة في كابل، ليحافظ على وجود أوروبي في العاصمة الأفغانية. وقال: “قررنا العمل بطريقة منسقة لتوحيد اتصالاتنا مع طالبان بما في ذلك الحفاظ على وجود لنا في العاصمة، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك”، مضيفا أن الهدف هو السماح باستمرار عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة البلاد.