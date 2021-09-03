العثور على كنز من القطع الأثرية المفقودة من بلاد ما بين النهرين في النرويج

03 سبتمبر , 2021
ألواح كتبت باللغة المسمارية من بلاد ما بين النهرين القديمة AFP
ألواح كتبت باللغة المسمارية من بلاد ما بين النهرين القديمة AFP
ألواح كتبت باللغة المسمارية من بلاد ما بين النهرين القديمة AFP
قالت الشرطة النرويجية اليوم الجمعة، إنّها ضبطت عدداً كبيراً من القطع الأثرية كانت السلطات العراقيّة أبلغت عن فقدها، من بينها ما يُفترض أنها ألواح كتبت باللغة المسمارية من بلاد ما بين النهرين القديمة.
وعثرت الهيئة الوطنية النرويجية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية على القطع الأثرية.
وكانت الهيئة تساعد وزارة الثقافة النرويجية في أعمال البحث.
وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن هذه القطع كانت جزءاً من مجموعة مملوكة ملكية خاصة في النرويج، وعلى الرغم من استجواب بعض الشهود، لم يتم توجيه اتهامات جنائية لأحد.
وقالت الهيئة في بيان "في المجمل، تم ضبط ما يقرب من 100 قطعة (تصنف على أنها) مهمة للتراث الثقافي العالمي".
أضافت "يجري فحصها الآن على أيدي خبراء للتأكد من أصالتها، وتحديد مصدرها إذا كان ذلك ممكنا".
لم تذكر الشرطة متى أو كيف وصلت هذه القطع للدولة الواقعة في شمال أوروبا.
|وتقع بلاد ما بين النهرين القديمة في العراق، الذي كان مهداً للعديد من الحضارات القديمة، بما في ذلك الحضارة السومرية التي طوّرت الكتابة المسمارية، وهي واحدة من أقدم أشكال الكتابة في العالم.
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