روبوت جراحي يبدأ تجارب عملية بمستشفيات في الصين

03 سبتمبر , 2021

بدأ روبوت صيني محلي التطوير يعمل في مجال الجراحة بالمناظير، تجارب عملية بالمستشفيات في مجال أمراض النساء، مما يمثل طفرة في صناعة روبوتات الجراحة المحلية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس.

ويسمح الروبوت - الذي طورته شركة "إدجي للروبوتات الطبية المحدودة"، ومقرها في مدينة شنتشن - للأطباء المدربين بشكل خاص، بأداء العمليات الجراحية بدقة وتحكم أكثر مما هو ممكن بواسطة التقنيات التقليدية.

كما يمكن للجراحة الروبوتية أيضاً تقليل الصدمات الجراحية وتسريع تعافي المرضى.

ويتم تجربة الروبوت الجديد في المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني ببكين والمستشفى رقم 1 التابع لجامعة تشنجتشو في مقاطعة خنان بوسط الصين.

ومن جانبه، قال وانج جيان تشن، الرئيس التنفيذي لشركة إدجي للروبوتات الطبية، إن العملية بمساعدة الروبوت هي تقدم كبير في التكنولوجيا الطبية، إلا أنه وبسبب العقبات التكنولوجية لطالما هيمنت المنتجات الأجنبية على صناعة الروبوتات الجراحية المحلية.

وتعد الروبوتات الجراحية المحلية التطوير في الصين أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بنظيراتها الأجنبية، ولديها إمكانات هائلة للترويج لها في الهيئات الطبية على المستوى القاعدي، وفقا لما نقلته "شينخوا" عن جي مي، طبيبة أمراض النساء في المستشفى رقم 1 التابع لجامعة تشنجتشو.