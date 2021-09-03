بريطانيا ترسل 4 ملايين جرعة لقاح فايزر إلى أستراليا

03 سبتمبر , 2021



تعتزم بريطانيا إرسال أربعة ملايين جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى أستراليا.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن هذه الخطوة اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي من كانبرا، وذلك بعد أيام فقط من حصول بلاده على 500 ألف جرعة لقاح فايزر من سنغافورة على وشك انتهاء صلاحيتها .

وقال موريسون "ستصل هذه الجرعات خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث ستضاعف جرعات فايزر التي نمتلكها خلال شهر سبتمبر (أيلول)، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

يشار إلى أن حملة التطعيم في أستراليا تعتبر واحدة من أبطأ عمليات التطعيم بين الدول الغنية، حيث تم تطعيم 36.4 % فقط من الأشخاص فوق سن 16 عاما، وفقاً لسجل التحصين الأسترالي.