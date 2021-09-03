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السفارة الأمريكية تعزي بوفاة الحكيم: كان عنواناً للسلام

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بغداد - ياسين صفوان - عدت السفارة الأمريكية لدى بغداد، اليوم الجمعة، المرجع الديني الراحل محمد الحكيم، بانه كان عنواناً للسلام و المحبة و الوئام في ربوع المنطقة.
وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، "تتقدم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بخالص العزاء للأمة الإسلامية و اتباع مذهب اهل البيت و المراجع العظام و بالخصوص أسرة الفقيد بوفاة المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره) و الذي كان عنوانا للسلام و المحبة و الوئام في ربوع المنطقة".

وأضافت "نسال الله ان يتغمده برحمته الواسعة و تقبلوا خالص العزاء و المواساة بهذا المصاب الجلل".

وتوفي المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، اليوم الجمعة، جراء سكتة قلبية مفاجئة، وذلك في محافظة النجف.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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