الوقف الشيعي والمجلس الأعلى يعزيان بوفاة المرجع الحكيم

وقال الشمري في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فقدنا لسماحته والذي يتزامن وشهادة مولانا الامام علي بين الحسين السجاد ع يمثل فقدا اليما وعظيما ، لاحد النماذج البارزة والمتميزة للعلم والحلم والتقوى والخُلُق والزهد في الحوزة العلمية في النجف الإشرف وصاحب مكانة عالية ورفيعه في نشر علوم النبي الخاتم ص وأهل البيت (عليهم السلام) خسارة كبرى للاسلام بشكل خاص وللانسانية بشكل عام".وأضاف، "أننا إذ نعزي الإمام الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عج ( روحي له الفداء) والمرجع الديني الاعلى اية الله العظمى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف ومراجع الدين والعلماء الافاضل وطلبة الحوزات العلمية في النجف الاشرف وغيرها وذويه ومتعلقيه الكرام ومحبيه ، نسأل الله جل وعلا للفقيد علو الدرجات والأجر الجزيل مع جده رسول الله المختار ص واله الاطهار ولاهله وذويه ومتعلقيه الصبر والسلوان".بدوره، عزى رئيس المجلس الأعلى، الشيخ همام حمودي، بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله السيد محمد سعيد الحكيم.

وتوفي المرجع الديني الكبير محمد سعيد الحكيم، اليوم الجمعة، جراء سكتة قلبية مفاجئة، وذلك في محافظة النجف.

