البرلمان معزياً بوفاة الحكيم: له مكانته في خدمة الاسلام

وقال سيريني في بيان، ورد لـ الخليج 365، "اعزي نفسي اولا واعزي الشعب العراقي والامة الاسلامية وعائلة الحكيم خاصة، برحيل المرجع الكبير وقطب من اقطاب العلم والمعرفة والفقه الاسلامي، السيد محمد سعيد الحكيم ( رحمه الله)".وأضاف، "لقد فقد العراق والعالم العربي والاسلامي، علماً وعالماً كبيراً من فقهاء المسلمين ومرجعا له مكانته ودوره في خدمة الاسلام، وكان مثال العالم الفقيه وصاحب الادب الرفيع في اخلاقيات الايمان والاسلام ، ولطالما كان لنا عونا وسندا وتربطنا به علاقة روحية وابوية".

وتوفي المرجع الديني الكبير محمد سعيد الحكيم، اليوم الجمعة، جراء سكتة قلبية مفاجئة، وذلك في محافظة النجف.

