الجيش الليبي يعتقل إرهابيا بارزا جنوب البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصد عسكري ليبي، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي بارز قرب قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.

وقال عقيلة الصابر، عضو شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة الليبية، إن سرية القبض التابعة للواء طارق بن زياد المعزز، تمكنت من القبض على الإرهابي، العجيلي علي الحسناوي، أحد عناصر تنظيم القاعدة ومعاون أحمد عبدالجليل الحسناوي أمير التنظيم، بالقرب من قاعدة براك الجوية.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القوات المسلحة عثرت على مخبأ أسلحة مختلفة الأنواع من بينها مضادات أرضية وصواريخ متعددة الأغراض، مشيرا إلى أن المقبوض عليه كان يخطط لعمليات إرهابية داخل الجنوب الليبي باستخدام عبوات ناسفة معدة مسبقا.

وتابع، أن الإرهابي شارك في كل العمليات الإرهابية ضد المدنيين بالجنوب الليبي التي قادها عبدالجليل الحسناوي، وأبرزها مجزرة براك الشاطئ عام 2017، والتي راح ضحيتها أكثر من ١٥٠ مدني وعسكري.

وفي 18 مايو/ آيار ٢٠١٧، شنت نحو ٢٨ مجموعة إرهابية في طليعتها، تنظيم القاعدة، بقيادة أحمد عبدالجليل الحسناوي، هجوما عنيفا على قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوب البلاد.

وتولى أحمد عبدالجليل، ومعاونه العجيلي علي الحسناوي، قيادة المحور الشمالي للهجوم الذي خلف ١٤٥ قتيلا خلال ساعات قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأحبطت القوات المسلحة العربية الليبية خلال العام الجاري، أكثر من 10 عمليات إرهابية بمناطق متفرقة من الجنوب الليبي أبرزها، أوباري وسبها وبراك الشاطئ.

ويعمل الجيش الليبي على توفير الأمن داخل المناطق الجنوبية، عن طريق تسير دوريات صحراوية ثابتة، ومتحركة في مناطق متفرقة.