شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوصى الحكومة بإحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الحكومة بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15%، ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة.
وأكد التقرير البرلمانى، الذى وافق عليه مجلس النواب، أن ذلك يتصل به امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والاغراض المنشأة من أجلها، فضلا عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها .
كان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.