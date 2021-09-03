اخبار العالم

انطلاق مناورات «النجم الساطع» من قاعدة محمد نجيب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مناورات «النجم الساطع» من قاعدة محمد نجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية مناورات تمرين "النجم الساطع 2021" ، بمشاركة (21 دولة) من أبرزها (، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان ، قبرص، الأردن، باكستان) .

ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا