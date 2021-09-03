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بوتين يوقع اتفاقا لتشييد مدينة تحمل اسم «سبوتنيك»

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسي اليوم الجمعة أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع اتفاقا لتشييد مدينة جديدة تحمل اسم "سبوتنيك".

وصدق بوتين على الخطة خلال حضور منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق البلاد.

وبموجب الخطة، سوف تقام سبوتنيك على مسافة نحو 30 كيلومترا خارج فلاديفوستوك، القريبة نسبيا من الحدود الصينية، والغرض منها أن تصبح مركزا صناعيا يضم يوما ما 300 ألف شخص.

وكلمة "سبوتنيك"، التي تعني الرفيق بالروسية، هي اسم أول قمر اصطناعي عالمي، أطلقه الاتحاد السوفيتي إلى الفضاء في .1957

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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