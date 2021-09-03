مستشار الأمن القومي يعزي بوفاة مرجع ديني

بغداد - ياسين صفوان - عزى مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، الجمعة، بوفاة المرجع الديني، السيد محمد سعيد الحكيم، الذي وافه الأجل اليوم جراء سكتة قلبية مفاجئة.

وقال الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة، إلى الأمة الإسلامية والشعب العراقي والحوزة العلمية والمراجع العظام وأسرة آل الحكيم الكرام، بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى، السيد محمد سعيد الحكيم، الذي أفنى عمره عالماً باحثاً متبصراً بالفقه والتفسير وإعلاء كلمة الإسلام".



وأضاف، "برحيله فقدنا علماً من أعلام الأمة الإسلامية وسيرة وضّاءة في طريق الحق، وإذ نعزّي برحيل الفقيد، نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه ومريديه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب".

