بعد اشتباكات طرابلس.. 4 إجراءات من الرئاسي الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ليلة دامية من الاشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس، وخلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية، أعلن "الرئاسي الليبي" عن 4 إجراءات.

أكد المجلس الرئاسي الليبي، أنه تابع ما وصفه بـ"الأحداث المؤسفة" التي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية، وما خلفته من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين.



وأعلن المجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، عدة قرارات لـ"وضع الأمور في نصابها الصحيح".

توقف فوري

وطالب "الرئاسي الليبي"، القوات التي اشتبكت أو في حالة اشتباك حاليًا فيما بينها، التوقف الفوري والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون أي تأخير ومهما كانت الأسباب.

كما طالب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حدث بينها الاشتباك، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، على أن يتم إبلاغ المجلس الرئاسي بأي إجراء يتخذ.

تحقيق عاجل

وأمر المجلس الرئاسي، المدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات، بما في ذلك المتسببين في تلك الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا للقوانين المعمول بها.





وأكد القائد الأعلى للجيش الليبي، على كافة الوحدات العسكرية والأمنية ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات حظر التحرك إلا بإذن مسبق وفقًا للسياق المعمول به، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث وأن أي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونًا نظرًا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن والدولة.

قلق أممي

وكات الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، وإطلاق النار العشوائي في منطقة صلاح الدين، المكتظة بالسكان في طرابلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

ودعت البعثة الأممية إلى الوقف الفوري لـ"الأعمال العدائية"، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

تفكيك المليشيات

وذكرت البعثة الأممية جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، داعية السلطات كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن، بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

واندلعت اشتباكات عنيفة فجر الجمعة، وما زالت مستمرة، بين مليشيا دعم الاستقرار ومليشيات 444، في العاصمة الليبية طرابلس.

وكشفت مصادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاشتباكات التي اندلعت وتيرتها فجر الجمعة، ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، بمنطقة صلاح الدين وطريق السدرة، جنوبي العاصمة طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيات 444، التي قالت إنها صدت هجوماً فجر اليوم على معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين، أسرت عناصر من مليشيا دعم الاستقرار، التي كانت تحاول الهجوم على المعسكر.

حرب شوارع

وأكدت مصادر ”الخليج 365”، نزوح بعض العائلات إثر سقوط قذائف واشتعال النار بداخل إحدى الشقق في عمارة بالقرب من الإشارة الضوئية بمنطقة صلاح الدين.

وأوضحت أن هناك رتلا من السيارات المسلحة وصل لمنطقة قصر بن غشير وتتجمع في الجزيرة، فيما وصل رتل آخر من السيارات المصفحة قادمًا من مدينة الزاوية، محذرة من تصاعد الأحداث خلال الساعات المقبلة.