مسيرة نسائية خارج قصر الرئاسة الأفغاني لدعم حقوق المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهرت ناشطات أفغانيات الجمعة أمام القصر الرئاسي في كابول، للمطالبة بدعم حقوق المرأة، وإشراك النساء في الحكومة المقبلة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن عددا من النساء تجمعن، الجمعة، عند إحدى البوابات وحملن في أيديهن أوراقا صغيرة مطبوعة تحمل مطالب بـ"حكومة بطولية بمشاركة النساء". ورددت المتظاهرات هتافات تطالب بحقوق الإنسان، وتحذر من العودة للماضي.



وطالبت وثيقة وزعها المتظاهرون بحصول الأفغانيات على حقوق كاملة في التعليم والمساهمات الاجتماعية والسياسية في مستقبل البلاد، وحريات عامة تتضمن حرية التعبير.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد أفادت، الخميس، بخروج عشرات الأفغانيات إلى شوارع غرب أفغانستان، في احتجاجات عامة نادرة ضد قيود طالبان بشأن حقوقهن في العمل والتعليم.

واتجهت المتظاهرات الغاضبات مما وصفنه بوعود طالبان الفارغة عن حماية حقوقهن، إلى مكتب حاكم هراف، أكبر المدن من حيث عدد السكان في غرب أفغانستان، للمطالبة بإدماج النساء في الحكومة المقبلة.

وكان مكتوب على إحدى اللافتات التي تحملها المتظاهرات: "لا حكومة تكون مستقرة بدون دعم النساء"، في إشارة إلى المخاوف من أن الحكومة التي تعمل طالبان على تشكيلها من غير المرجح أن تضم النساء بمناصب قيادية.

وفي مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية، رددت المتظاهرات هتافات: "لا تخافو، لا تخافوا"، بينما كان مقاتلو طالبان يراقبون.