رئيس كازاخستان: أفغانستان بها أسلحة متطورة تفوق قيمتها 85 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

قال رئيس كازاخستان، قاسم يومارت توكاييف، اليوم الجمعة إن التهديدات الناشئة عن الأزمة في أفغانستان واضحة ، بالنظر إلى أنه بعد انسحاب القوات الأمريكية من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، لا تزال هناك أسلحة متطورة تبلغ قيمتها أكثر من 85 مليار دولار. وأضاف الرئيس خلال خطابه في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك "أعتقد أن التهديدات والمخاطر من ذلك البلد الذي عانى طويلا واضحة. بعد مغادرة الامريكيين (افغانستان)، تبقى عدد كبير من الاسلحة هناك، بما في ذلك أحدثها، تبلغ قيمتها اكثر من 85 مليار دولار". بالإضافة إلى ذلك، أكد أن هناك تهديداً من اللاجئين، حيث تخشى جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة من أن يصل متطرفون وإرهابيون إليها مع موجة اللاجئين. وأكد توكاييف أن كازاخستان تتابع عن كثب تطور الوضع في أفغانستان وفقًا للموقف المشترك الذي تبنته نور سلطان مع روسيا والدول الأخرى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بقيادة روسيا والتي تضم أيضاً بيلاروسيا، أرمينيا، قرغيزيا وطاجيكستان. وقال إن رد فعل هذه المجموعة يقوم على مبدأ الاستجابة للعمل وفكرة السلام الدائم في ذلك البلد. وكان رئيس كازاخستان قد دعا الأربعاء الماضي إلى الاستعداد لـ "أسوأ تطور للأحداث" بسبب الأوضاع في أفغانستان، وذلك في رسالة إلى الأمة بمناسبة افتتاح المجلس التشريعي الجديد. وقال الرئيس إن "الوضع في أفغانستان وزيادة التوتر العالمي يفرضان علينا مهمات لتكييف الصناعة الدفاعية والعقيدة العسكرية". وأبرز الرئيس أهمية الارتقاء بالقدرات الدفاعية وزيادة إمكانات البلاد في التعامل مع التهديدات، وجعل هذه أولوية الدولة. وحذر من أنه "يجب أن نكون مستعدين لهجمات من الخارج لأسوأ تطور للأحداث". وتجدر الإشارة إلى أن أوزبكستان وتركمانستان، وهما جمهوريتان سوفيتيتان سابقتان في آسيا الوسطى مجاورتان لكازاخستان تشاركان الحدود مع أفغانستان.

