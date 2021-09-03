بوتين يدعو لعدم تسييس مسألة البحث في أصل منشأ كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عدم تسييس مسألة البحث في أصل (منشأ) فيروس كورونا، وأكد ضرورة تعاون الجميع في مكافحة هذا الوباء. وبحسب وكالة تاس الروسية، قال الرئيس بوتين خلال مشاركته اليوم الجمعة في "منتدى الشرق الاقتصادي الروسي"، المنعقد حالياً في مدينة فلاديفوستوك، إن الدول الرائدة في العالم في مواجهة الوباء تضخ الأموال في اقتصاداتها، بدلاً من مساعدة الدول النامية. وأضاف الرئيس الروسي أن البلدان المتقدمة، التي تنتج اللقاحات لم تفعل سوى القليل من أجل حماية البشرية جمعاء من الوباء.

