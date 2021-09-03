منطقة طرابلس العسكرية تسيطر على اللواء 444 بعد انحرافات داخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

أمر قائد منطقة طرابلس العسكرية في ليبيا اللواء ركن عبد الباسط مروان إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية، اليوم الجمعة، هو تصحيح لمسار "اللواء 444 قتال" بعد ملاحظة انحرف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية، كما دعا القائد الأعلى للجيش إلى فتح تحقيق في الواقعة. ونفى عبد الباسط، بحسب موقع "الوسط" الليبي وجود أي علاقة للأجهزة الأمنية داخل العاصمة بما حدث، بل أنه كلف سرية الإنذار بالسيطرة على مخازن سلاح اللواء، مضيفا أن به أفراداً لا علاقة لهم بالعسكرية، وقد نبه على ذلك، بعدم استقطاب أفراد ليس لهم أرقاماً عسكرياً. وتابع "لذا رأينا أن نتدخل لتصحيح المسار حتى لا يحدث ما يخشى عقباه، وتفاجئنا بأن المقدم محمود حمزة ذهب أمس إلى إدارة الاستخبارات وطلب إذن مغادرة إلى تركيا، بدون علم آمر المنطقة العسكرية ولا أخذ إجازة، وبالفعل سافر إلى تركيا". وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، سمع سكان بالعاصمة أصوات إطلاق نار في محيط معسكر خليفة التكبالي، حيث مقر "اللواء 444".

