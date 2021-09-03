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ليبيا: طائرة تركية مسيرة تحلق في مناطق الاشتباك جنوب طرابلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

كشف مصدر ليبي عن تحليق طائرة تركية مسيّرة حول مناطق الاشتباك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس، بعد انطلاقها من قاعدة معيتيقة. وقال المصدر لموقع "218" الليبي إن تحليق الطائرة جاء بالتزامن مع تحرك قوات تتبع جهازيْ الردع و الشرطة القضائية مدججةً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من قاعدة معيتيقة العسكرية باتجاه مواقع الاشتباكات، قبل أن تعاود الطائرة المسيّرة الهبوط في مطار معيتيقة، بعد ساعةٍ من التحليق. واندلعت اشتباكاتٍ عنيفةً في منطقة صلاح الدين ومحيط معسكر التكبالي بين تشكيلات مسلحة تتبع جهاز دعم الاستقرار واللواء 444، وسط مخاوف من امتدادها على محيط أوسع في العاصمة، التي تشهد توتراتٍ أمنيةً متلاحقةً.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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