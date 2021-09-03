العراق: اعتقال أحد عناصر داعش في الموصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على "إرهابي" في الموصل شمالي البلاد، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واع). وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع (العراقية) تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب"، مشيراً إلى أن" الإرهابي هو أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وقد عمل ضمن ما يسمى قاطع نينوى ولاية العراق". وأوضح البيان أن "عملية إلقاء القبض تمت خلال واجب أمني تم تنفيذه في الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، مبيناً أنه"وأثناء تفتيش داره عثر عناصر الاستخبارات على ملجأ خلف الدار كان يستخدمه الإرهابي للتخفي عند مداهمة القوات الأمنية". ولفت البيان الى أنه "جرى تسليم البيان الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، دون أن يقدم أي معلومات أخرى بشأن هويته.

