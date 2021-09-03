البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن إطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس. جاء ذلك في بيان للبعثة اليوم الجمعة. ودعت البعثة في البيان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وناشدت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية. وبحسب البيان، دعت البعثة السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. تأتي هذه الاشتباكات فيما تسعى حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت السلطة في مارس (آذار) الماضي إلى توحيد مؤسسات الدولة بما فيه العسكرية توطئة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

