إيران: الإصابات بكورونا تتجاوز 5 ملايين حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران عن 561 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد، ليبلغ إجمالي ضحايا الوباء هناك 109 آلاف و549 شخصاً. وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بلغ خمسة ملايين و 83 ألفا و133، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء. كما أشار البيان إلى تعافي 4 ملايين و302 الفا و11 من مرضى كورونا، ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية بأنحاء البلاد. وبلغ إجمالي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم، بما يشمل الجرعات الأولى والثانية، 28 مليونا و704 ألفاً و893 جرعة.

