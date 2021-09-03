الاتحاد الأوروبي يضع شروطه للاعتراف بنظام طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

قال اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة، إن على التكتل أن يلتزم بخمسة شروط أساسية للتعامل مع حركة طالبان، لتوصيل المساعدات إلى أفغانستان، دون إشارة إلى عواقب تجاوز هذه الشروط. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "لدعم السكان الأفغان، يجب أن ننخرط مع الحكومة الجديدة في أفغانستان"، وذلك في تلخيص لمحادثات الوزراء الجمعة في سلوفينيا. وقال بوريل: "حتى تعمل طالبان مع الاتحاد الأوروبي عليها ألا تدع أفغانستان تأوي الإرهابيين الذين يمكن أن يخططوا لشن هجمات على الدول الأخرى، كما كان الحال في الماضي". وأضاف أنه "على الحركة أن تحترم حقوق الإنسان، خاصةً النساء، وأن تشكل حكومة شاملة، وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى السماح للمواطنين الأجانب والفئات الضعيفة من الأفغان بمغادرة البلاد". وشدد على أن "الانخراط العملياتي" للتكتل مع الحركة لا يرقى للاعتراف بها. وقال بوريل للصحافيين: "انخراطنا يعتمد على الوفاء بتلك الشروط. وسيقول البعض: حقاً! ولكن طالبان لن تفي بها. إذن دعونا نرى". وقال بوريل في السابق إن أموال المساعدة الإنمائية الأوروبية لأفغانستان للفترة 2021 - 2025 والتي تصل إلى 1.2 مليار يورو، لن تقرر قبل توضيح طبيعة التعاون مع طالبان.

