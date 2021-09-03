هجوم إرهابي في نيوزيلاندا ومقتل المنفذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

قالت الشرطة النيوزيلندية اليوم الجمعة إنها قتلت بالرصاص رجلاً طعن وأصاب 5 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند. وأضافت الشرطة في أوكلاند أن "الشرطة تؤكد أن رجلاً دخل مركزاً للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب 6 أشخاص"، وقالت الشرطة أيضاً "حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلاً في المكان". ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الهجوم بأنه "عمل إرهابي نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية"، وقالت إن الشرطة أردته قتيلاً بعد 60 ثانية فقط من بدء الهجوم، وأضافت أن "منفذ الهجوم تأثر بأفكار داعش". وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوقين في حالة من الذعر ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

