برلمانية لبنانية: الأجواء لا توحي بتأليف حكومة قريباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

قالت عضو البرلمان اللبناني ستريدا جعجع، إن "الأجواء الحالية لا توحي بتأليف حكومة قريباً"، داعية إلى "مضاعفة الجهود في ظل غياب الدولة لتعويض هذا الغياب، لا سيما وأن كل مسؤول ونائب، اضطر إلى الاهتمام بمنطقته بوتيرة أكبر، حتى يتمكن من سد العجز الرسمي، والعناية والاهتمام بالقضايا الإنمائية والاجتماعية". وأشارت جعجع إلى "أهمية الجهود التي يبذلها نائباً منطقة بشري من خلال مؤسسة جبل الأرز منذ العام 2007، للوقوف إلى جانب أبناء القضاء على الصعد الإنمائية، التربوية والطبية والمعيشية، تأكيداً على اهمية الاعتماد على الذات، لا سيما في الظروف الصعبة"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" اليوم الجمعة.

