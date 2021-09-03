لخريجي الجامعات.. مدة التكليف بالخدمة العامة والمؤهلات المطلوبة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي بدء تسجيل خريجي الدور الأول من الجامعات في "الخدمة العامة" خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتعد الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا (الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية) لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة – تنمية المجتمعات – الأسر المنتجة – خدمات تعليمية – خدمات طفولة) لمواجهة المسائل والمشكلات والظواهر الاجتماعية.

وينشر "الخليج 365" أبرز الأسئلة والإجابات عن الخدمة العامة، والتي جاءت كالتالي:

هل الخدمة العامة إجبارى على البنات وعلى الذكور المعافين من الخدمة العسكرية أم لا ؟

الخدمة العامة ليست إجبارية ولكن مطالب الخريج عند تعيينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء باعتبارها من مسوغات التعيين .

هل الخدمة العامة تجنيد إجباري للبنات ؟

الخدمـة العامـة ليست تجنيد إجباري للبنات ولكن جميــع المؤهلات العليا من الإناث والذكور المعافون من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 .

هل يتم دفع رسوم للتقديم للخدمة العامة تحت أى مسمى ؟

لا يوجــد أي رسوم جميع النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامــة مجانــا.

هل من حق المكلف أخذ شهادة مؤقتة بأداء الخدمة العامة مع العلم أن رئيس القسم يرفض إعطائي الشهادة ؟

من حــق المكلف أن يحصل على شهادة مؤقتة بأداء الخدمـة العامـة من الإدارة الاجتماعية التابع لها المكلف ( 17 خ.ع ) عنـد انتهائه من أدائها وفــي حالــة وجــود اى مشــكلة عليـك الاتصــال علــى تليفـون رقم 37614629 لإزالة أي معوقات تقابلك فى الخدمة العامة .

ماهى مواعيد تقديم الخدمة العامة ؟

يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجى الجامعات دور أول ودور ثانى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــددا مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى أن يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( أكتوبر ) طبقا للدفعة الثانية ( دور ثانى ) يتـم التقديم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس .

ماهي المؤهلات المطلوبة فى الخدمة العامة ؟

جميع المؤهلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة عـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالي لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا المخاطبين بقانون الخدمة العامة .

ما هي مجالات الخدمة العامة ؟

هناك العديد من المجالات مثل ( تنمية مجتمعات - تنظيم أسرة - شباب ورياضة - خدمـات تعليمية - خدمات صحية ........ الخ ) .

هل يوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال فى فترة تأدية الخدمة العامة ؟

لا يوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال خلال فترة التأدية.

ما هو السن المناسب لتأدية الخدمة العامة ؟

جميع الأعمار لها الحق فى تأدية الخدمة العامة.

هل يوجد فى بعض المكاتب إجبار الخريجين على مجالات معينة ؟

لا يتم إجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة حيث أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختيارى وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج.

ما فائدة أداء الخدمة العامة ؟

استثمــار اوقــات الشباب بأعدادهـم اعـداد سليمــا لمواجهه الحياة العـمليـة واكسابهـم الصفــات القياديــة التى يكون لها أثر فى توجيه سلوكهم الوطنى فيما بعــد، وخلق روح العمل الجماعي المنظم تحريــر الشباب مـن النزعــة الفرديـة و تكويـن احتياطى ضخـم مـدرب من الشباب المثقـف لمواجهة الطــوارىْ إعــادة البنـاء احــداث تغييـر ثقافى واجتماعى على المــدى البعيــد داخل المجتمع من اجـل التنمية البشرية .

هل المكلفة التي لم تؤدى عدد أشهر الخدمة العامة كاملة بسبب أي ظرف هل يحق عند العودة إعادة الشهور المتبقية فقط أم إعادة السنة كاملة من جديد ؟

عند عودتها عليها أن تؤدي الشهور المتبقية من سنة التكليف .

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