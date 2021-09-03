صور.. لحظة إنقاذ مواطن من الغرق على شواطئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجح رجال الإنقاذ شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في إنقاذ رجل من محافظة القاهرة من الغرق بأحد شواطئ بورسعيد.

وأشار طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، إلى أن رجال الإنقاذ التابعين للشاطئ تمكنوا من إنقاذ رجل في العقد الخامس عمره من الغرق على أحد شواطئ بورسعيد بعدما جرفته الأمواج ناحية الحجر والمجرى الملاحي، ويدعى: محمد كمال علي، من محافظة القاهرة.

وأوضح أنه جرى إنقاذه بواسطة منقذين الشاطئ بعد صراع مع الأمواج وهم: محمود أشرف، وأحمد عادل، ومحمد أمير، وبمتابعة من محمد مأمون ومحمد العزب، وقوة شرطة المرافق.

وشهدت شواطئ بورسعيد حتى الآن حالتي غرق بسبب ارتفاع أمواج البحر، حيث استقبلت مشرحة مستشفى المبرة جثة السيدة"ر.م"، 41 عاما، من محافظة الإسماعيلية، نتيجة غرقها بأحد شواطئ بورسعيد، كما استقبلت مشرحة مستشفى المبرة أيضا جثة الشاب"م.ع.ح.ع"، 23 عاما، من محافظة الشرقية، بإدعاء غرقه بشاطئ أحد الكافتيريات المطلة على شواطئ بورسعيد، ووضعت الجثتين بمشرحة مستشفى المبرة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.