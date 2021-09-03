بسبب إيصال كهرباء.. سائق يشرع في قتل خاله بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شرع سائق، اليوم الجمعة، في قتل خاله، بسكين خلال مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى الساحل بوصول مبيض محارة مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه والرأس، إثر مشاجرة.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وسؤال المصاب "ك.ر.ر"، 40 عاما، مبيض محارة، تهم نجل شقيقته "م.ص.م"، 35 عاما، سائق توك توك، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.