الحالة الثانية.. مصرع سيدة غرقًا في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت سيدة من محافظة الإسماعيلية، مصرعها غرقًا، اليوم الجمعة، بأحد شواطئ بورسعيد، في ثاني حالة غرق تشهدها شواطئ بورسعيد اليوم نتيجة ارتفاع أمواج البحر.

استقبلت مشرحة مستشفى المبرة جثة السيدة"ر.م"، 41 عاما، نتيجة غرقها بأحد شواطئ بورسعيد، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى المبرة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وكانت مشرحة مستشفى المبرة قد استقبلت أيضا جثة الشاب"م.ع.ح.ع"، 23 عاما، بإدعاء غرقه بشاطئ أحد الكافتيريات المطلة على شواطئ بورسعيد.