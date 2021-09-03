ضبط "5 أطنان رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قام الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الجمعة، بتكليف لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث تموين الغربية للقيام بحملة تفتيشية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين مخالفين بإجمالي مضبوطات 5 أطنان و160 كجم أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها.

وشدد محافظ الغربية على استمرار جهود المديرية بالغربية لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.