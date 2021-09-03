جرائم داعش.. تفاصيل قطع رأس جندي عراقي على حدود سوريا

اسماعيل عبد الحي -

أقدم تنظيم داعش الإرهابي أمس الأربعاء على قطع رأس جندي من حرس الحدود العراقي، قرب الحدود السورية، في حادثة تذكر بجرائم التنظيم الوحشية.

الجريمة كشف تفاصيلها قائد قوات حرس الحدود العراقي، الذي كشف أن الجندي اختطف من قبل عناصر داعش، بعد كمين للتنظيم قتل فيه جندي وأصيب آخر، فيما عثر على جثة الثالث مقطوعة الرأس، بعد يوم من الحادثة.

وقال الفريق الركن حامد الحسيني، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن "عناصر تنظيم داعش نصبوا كميناً عبر عبوة ناسفة، انفجرت، وأسفرت عن استشهاد جندي وجرح آخر، ومن ثم قاموا بخطف جندي ثالث ونحره فيما بعد".

وذكر أن "انفجاراً حصل بواسطة عبوة ناسفة وكمين نصبه تنظيم داعش، قرب الحدود العراقية السورية"، موضحا أن "المنطقة التي حدث فيها الهجوم تقع عند المثلث بين عكاشات والحدود العراقية والخط الدولي".

وأوضح القائد العسكري العراقي أن "طريق عكاشات محمي من قبل الحشد الشعبي، والدولي محمي من قبل الجيش العراقي، أما نحن (حرس الحدود) فعلى الحدود".

وانتقاما للجنود العراقيّين أكد الحسيني، أن "القوات الأمنية شرعت بعملية تمشيط أمني للمنطقة التي وقع فيها الهجوم، وقتلت عنصرا من تنظيم داعش وجرحت آخر".