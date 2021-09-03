طالبان تؤجل الإعلان عن تشكيل حكومة أفغانية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أجّلت حركة طالبان الإعلان عن تشكيل حكومة أفغانية جديدة، قائلة إن الحكومة لن تعلن قبل غد السبت على أقرب تقدير.

وأوضح ناطق باسم الحركة لوكالة فرانس برس أنه ليس من المقرر الإعلان عن الحكومة الجديدة الجمعة، مشيرا إلى أنه يجب عدم توقع أي تطور في هذا الشأن قبل السبت.وكانت مصادر مقربة من طالبان أشارت، أمس الخميس، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يعلن اليوم الجمعة. وأكد نائب رئيس مكتبها السياسي، شير محمد عباس ستانيكزاي الأربعاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحكومة الجديدة ستعلن في غضون يومين.

وعادت طالبان إلى السلطة بعدما أطاحها تحالف بقيادة الولايات المتحدة قبل عشرين عاما، ووعدت حركة طالبان بتشكيل حكومة «شاملة». وضاعفت، منذ دخولها العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي، التصريحات الهادفة إلى طمأنة السكان والمجتمع الدولي.

لذلك، فإن الأفغان والمجتمع الدولي يتطلعون إلى تشكيل حكومة جديدة.

في الأسابيع الأخيرة، أقامت حركة طالبان اتصالات مع شخصيات أفغانية معارضة على غرار الرئيس السابق حامد كرزاي، ونائب الرئيس السابق عبد الله عبد الله.