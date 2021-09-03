طائرتان عسكريتان تركيتان تغادران أجواء أفغانستان دون الهبوط في كابل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 18 دقيقة

رغم توقعات بعض وسائل الإعلام، لم تهبط طائرتا نقل عسكريتان تركيتان دخلتا اليوم الجمعة أجواء أفغانستان في العاصمة كابل.

وحسب بيانات موقع Flightradar الخاص بتتبع حركة الملاحقة الجوية، عبرت الطائرتان من طراز “إيرباص إيه 400 إم” مجال أفغانستان الجوي وهبطتا في نهاية المطاف في مطار باكستاني قرب العاصمة إسلام آباد.

أقلعت الطائرتان من قاعدة قيصري الجوية في تركيا واحدة تلوى أخرى بفارق 40 دقيقة ودخلتا حتى الآن أجواء أفغانستان.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان حركة “طالبان” التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان عن هبوط أول طائرة إماراتية في كابل اليوم.

وكانت طائرتان قطريتان قد هبطتا في اليومين الأخيرين في كابل وسط الاستعدادات، بمشاركة خبراء من قطر وتركيا، لإعادة تشغيل المطار، بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأمريكية منه.