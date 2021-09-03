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طالبان تسيطر على 20% من أراضي بنجشير

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

عناصر من طالبان

أعلنت حركة “طالبان” التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان عن إحرازها تقدما ميدانيا في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

وصرح المتحدث باسم “طالبان”، بلال كريمي، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الجمعة بأن الحركة تسيطر حاليا على نحو 20% من أراضي بنجشير وتأمل في الاستيلاء على الولاية بالكامل قريبا.

ونقلت “نوفوستي” عن كريمي قوله: “المعارك في بنجشير مستمرة، ووصل مقاتلو الإمارة الإسلامية إلى مناطق متعددة في بنجشير، ونعتقد أننا سنسيطر على الولاية بأكملها في غضون الأيام القليلة القادمة”.

وأوضح المتحدث، حسب الوكالة، أن معارك متقطعة تدور في كافة محاور القتال، مضيفا أن قوات “طالبان” تمكنت من السيطرة على منطقة خاواك الجبلية الاستراتيجية ومناطق متعددة في شرق الولاية وكذلك على منطقة كابيسا في الجنوب.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تقارير صحفية تتحدث عن فشل محاولة “طالبان” لاقتحام بنجشير الليلة الماضية وتكبدها خسائر ملموسة، بحسب “نوفوستي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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