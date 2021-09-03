دعوة روسية للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إنه ينبغي الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في أفغانستان خلال الايام القليلة المقبلة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، في تصريح اليوم الجمعة، أن موسكو تأمل أن تفسح المواجهة بين حركة “طالبان” والطاجيك الأفغان في بنجشير الطريق للمفاوضات.

وأوضح أنه “فيما يتعلق بإمكانيات حل مشكلة أفغانستان سلميا، أعتقد أنها موجودة. آمل الآن أن تفسح المواجهات الأخيرة في شمال أفغانستان في بانجشير الطريق إلى للمفاوضات”.

تأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي وسط تضاربت المعلومات حول إعلان محتمل للحكومة الافغانية اليوم برئاسة الملا برادر، وذلك وسط أنباء عن خلافات مع شبكة حقاني الذراع العسكري الأبرز في حركة طالبان.

وأفاد مراسل “روسيا اليوم” بأن هناك معلومات متضاربة حول موعد إعلان “طالبان” عن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن معلومات تشير إلى احتمال الإعلان عنها اليوم الجمعة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن احتمالية تأجيل ذلك بسبب خلافات داخل الحركة.

وذكرت وكالة “رويترز” في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر في حركة “طالبان” بأن الملا عبد الغني برادر سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.