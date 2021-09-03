اخبار العالم

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و”أسترازينيكا” ينهي معركتهما القانونية

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

شركة أسترازينيكا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه توصل إلى اتفاق مع شركة “أسترازينيكا” للأدوية ينهي معركتهما القانونية بشأن بطء تسليم لقاح فيروس .

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن شركة “أسترازينيكا” قدمت “التزاما ثابتا” بتسليم إجمالي 300 مليون جرعة لقاح بحلول مارس من العام المقبل.

وأضافت المفوضية أن ذلك يشمل تقديم شركة الأدوية لـ 135 مليون جرعة بنهاية هذا العام، فضلا عن 65 مليون جرعة أخرى في الربع الأول من عام 2022.

من جهتها قالت بروكسل إن عمليات التسليم ستحترم اتفاقية الشراء المسبق التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي مع “أسترازينيكا” قبل عام.

وتم بالفعل توفير عشرات الملايين من الجرعات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بالقدر الذي توقعته الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقضت محكمة بلجيكية في يونيو بأن شركة “أسترازينيكا” ارتكبت خرقا خطيرا لعقدها مع الاتحاد الأوروبي، لكن الشركة قالت إن الحكم أظهر أن “أسترازينيكا” امتثلت بالكامل لاتفاقيتها مع المفوضية الأوروبية، بحسب “أسوشيتد برس”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا