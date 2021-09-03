شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النرويجية تضبط 100قطعة أثرية عراقية مسروقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة النرويجية اليوم الجمعة إنها ضبطت عددا كبيرا من القطع الأثرية كانت السلطات العراقية أبلغت عن فقدها من بينها ما يُفترض أنها ألواح كتبت باللغة المسمارية من بلاد ما بين النهرين القديمة.

وعثرت الهيئة الوطنية النرويجية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية على القطع الأثرية.

وكانت الهيئة تساعد وزارة الثقافة النرويجية في أعمال البحث.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن هذه القطع كانت جزءا من مجموعة مملوكة ملكية خاصة في النرويج، وعلى الرغم من استجواب بعض الشهود، لم يتم توجيه اتهامات جنائية لأحد.

وقالت الهيئة في بيان "في المجمل، تم ضبط ما يقرب من 100 قطعة (تصنف على أنها) مهمة للتراث الثقافي العالمي".