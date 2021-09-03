شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني يتخلى عن منصبه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم، عدم الترشح لانتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في بلاده المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ما يعني فعليا أنه سيتخلى عن المنصب الذي يشغله منذ نحو عام. ونقلت وكالة أنباء "كيودو نيوز" اليابانية، عن سوغا قوله: "كنت أخطط للترشح، لكن التعامل مع كل من جائحة كورونا والانتخابات سيتطلب قدرا هائلا من الطاقة، ولذا قررت أنه لا توجد طريقة للقيام بالأمرين معا، ويجب أن أختار"، مضيفا: "قررت التركيز على تدابير مكافحة فيروس كورونا". ويشغل سوغا منصب رئيس الوزراء منذ تقديم شينزو آبي في سبتمبر من العام الماضي استقالته منه لأسباب صحية. ويأتي قرار سوغا بالتركيز على تدابير مكافحة فيروس كورونا، في وقت تتعرض فيه اليابان لأسوأ موجة من الإصابات.