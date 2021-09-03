طالبان ترحب بالمساعدات الإماراتية وتأمل في تعاونها لتشغيل مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت حركة طالبان، اليوم الجمعة، بالمساعدات الإنسانية الإماراتية، معربة عن أملها في مساهمتها في تشغيل مطار كابول قريبا.

وقال متحدث باسم الحركة الأفغانية: "نرحب بوصول أول طائرة مساعدات إنسانية من الإمارات إلى مطار كابول، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد".

وعبر المتحدث عن أمله في أن تساهم الإمارات في جهود تشغيل مطار العاصمة كابول.

ومطار كابول بات المنفذ الوحيد في البلاد لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية في ظل أوضاع غائمة في البلد الآسيوي.

واليوم الجمعة، أرسلت الإمارات طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان.





وجاء ذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم كامل الدعم للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم، وترسيخا لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتزاما بنهج قيادة الإمارات في ترسيخ قيم العطاء والتسامح وخدمة الإنسان.





ولم يقتصر الدعم الإماراتي في الوقت الراهن على إرسال المساعدات الإنسانية فقط، فمنذ أيام وبتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استضافت دولة الإمارات آلاف العائلات الأفغانية، ووفرت لهم الرعاية في المجتمع مؤقتاً إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة.





ومنذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي تسارعت الجهود الدولية بدعم إماراتي لإجلاء دبلوماسيين ورعايا أجانب وأفغان تعاونوا مع قوات التحالف خلال العقدين الماضيين.